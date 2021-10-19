Menajerimi Ara'nın Diclesi Ahsen Eroğlu ile Hira Tekindor'un samimiyeti kafaları karıştırıyor! İkili arasında aşk var mı?

Star TV'de ekrana gelen Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat vererek başarılı performansıyla dikkat çeken genç oyuncu Ahsen Eroğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu.

26 yaşındaki Ahsen Eroğlu'nun bir süredir oyuncu Zerrin Tekindor'un 32 yaşındaki oğlu Hira Tekindor ile beraber olduğu iddia edilmişti. Bu iddialar, Eroğlu ve Tekindor'un sosyal medya üzerinden birbirlerini beğeni yağmuruna tutması, romantik pozlar vermeleri, Athena'nın Harbiye'deki konserine gitmeleri ve "Romeo ve Juliet" oyununun prömiyerinde görüntülenmeleri sonucunda ortaya atılmıştı.

"ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞÜR MÜ?"

İkili arasında çıkan aşk iddialarını konu alan gazeteci Arif Hür, "İkili arasında duygusal bir yakınlaşma söz konusu değil. Eroğlu'nun bir süre daha kariyeriyle gündeme gelmek istediğini biliyorum. Bu nedenle ortak zevklere, arkadaşlara sahip olan Eroğlu ve Tekindor, vakitlerinin önemli bir kısmını birlikte geçirmeyi tercih ediyor. Tabii ilerleyen süreçte bu arkadaşlık aşka dönüşür mü onu bilemem. Ama şimdilik sadece sıkı arkadaş olduklarını söyleyebilirim. Arkadaştan sevgili olur mu? Bana kalırsa olmaz.." açıklamasında bulundu.

"DEDİKODU YAPMAK HİÇ HOŞ DEĞİL"

Erkek ve kadının arkadaş olabileceklerini savunan ve Eroğlu ile Tekindor'un da samimi bir arkadaş olduklarını belirten Hür, "Kadın ve erkeğin sıkı arkadaş olamayacağını düşünenler ve aralarındaki ilişkiyi muhakkak cinselliğe yoranlar ise sığ ve cahil tiplerdir.-Her yan yana gördüğünüz kadın ve erkeğin arkasından 'kesin aşk yaşıyorlar' diyerek dedikodu yapmak hiç hoş değil." dedi.

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğan Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nu bitirmiş ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır. Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır.

Ahsen Eroğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?