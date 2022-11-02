Menderes Samancılar duyurdu! "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik"

Son olarak Kalp Yarası dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Rıza Akın'ndan kötü haber geldi. Menderes Samancılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akın'ın beyin kanaması geçirdiği ve ameliyat olduğunu açıkladı. Samancılar, Akın'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü bilgisini verdi.

Menderes Samancılar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Rıza Akın kardeşim Beyin Kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz.

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ACI HABERİ DUYURDU

Akıncı bu paylaşımından kısa bir süre yaptığı yeni paylaşımda Akın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Samancılar paylaşımında, "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik." dedi.