Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevinden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı: "Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır."
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İhraç sebebi ne?
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