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Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevinden uzaklaştırıldı


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