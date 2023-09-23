Meral Akşener, İstanbul adayı için "çok şaşıracaksınız" demişti! Ortaya öyle bir isim atıldı ki...

2024'te yapılacak yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, İstanbul adayı için çok şaşırılacak bir ismin aday gösterileceğini söylemişti. Bunun üzerine CHP’li Mehmet Sevigen çarpıcı bir iddiada bulunarak Akşener'in İstanbul adayını açıkladı.

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Meral Akşener, İstanbul adayı için "çok şaşıracaksınız" demişti! Ortaya öyle bir isim atıldı ki...

Türkiye adım adım yerel seçimlere gidiyor.

Bir yandan partiler adaylarını belirlemeye çalışırken, bir yandan da ittifak pazarlıkları gündemden düşmüyor.

İTTİFAK KAPILARINI BİR KERE DAHA KAPATTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde seçimlere kendi listelerinden gireceklerini söyleyerek CHP'ye ittifak kapısını bir kere daha kapattı.

"BLÖF YAPMIYORUZ, 81 İLDE ADAY ÇIKARACAĞIZ"

İzmir adayının Ümit Özlale olduğunu açıklayan Meral Akşener'in Ankara ve İstanbul için ise "blöf" yaptığı iddia edilmişti...

Katıldığı bir programda konuya dair konuşan Akşener şu açıklamayı yaptı: "Hayır blöf yapmıyoruz. 2023 seçimlerinden sonra oturduk ve milletimizle, partililerimizle konuştuk. Alınan karar 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girmek. "

"ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ"

Akşener İstanbul adayına ilişkin ise, "İstanbul için farklı isimler var, üzerinde çalışıyoruz. Özellikle olursa bir arkadaşımıza çok şaşıracaksınız." ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE İSMİ ORTAYA ATILDI

Bu açıklamanın ardından CHP'li Mehmet Sevigen katıldığı Global Haber canlı yayınında, çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Sevigen, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimlerde "Çok şaşıracaksınız" diye sinyalini verdiği İstanbul adayının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce olacağını ileri sürdü.

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"ABARTMIYORUM"

Sevigen, “Abartmıyorum. Meral Hanım böyle iki ileri davranıyorsa çok üzülürüm. Son dönem Muharrem Bey'le görüştüler. İstanbul'da ittifak yapalım diyorlar. İstanbul'da ittifak yapacaksa İYİ Parti ve Memleket partisi, 'Çok şaşıracaksınız' dediği aday bana göre Muharrem İnce'dir.”

2 HAFTA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞLERDİ!

Muharrem İnce ve Meral Akşener, 2 hafta önce İyi Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. 1 saat süren toplantıdan sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak İnce, katıldığı bir televizyon programında bu görüşmeye dair konuştu ve "Ortak bir yanımız var" demişti

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