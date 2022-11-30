Meral Akşener'in konuşmasında dikkat çeken ayrıntı! O vekili sözleriyle uyardı mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Ekonomi ve siyaset gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Meral Akşener, konuşmasında kullandığı ifadelerle dikkat çekti.

TARTIŞMA YARATACAK SÖZLER

Akşener'in konuşmasında vazgeçecek tek bir dava arkadaşları olmadığını ifade ederken, partinin hassasiyetlerini uymak istemeyenlerin partide yeri olamayacağını belirtti.

Akşener konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Herkes bilmelidir ki; hiçbir kardeşimizin, bir diğerinin kalbini kırmaya, hakkı olmadığı gibi, kaybedeceğimiz, ya da vazgeçeceğimiz, tek bir dava arkadaşımız da yoktur.

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Ammaa; üzerine basarak vurgulamak isterim ki; bu hassasiyete, İYİ’ler ailesinin, bu temel şiarına, uymak istemeyenlerin, ve bu ağır yükü taşımaktan, imtina eden yufka yüreklilerin de, kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır.

Çünkü; milletimizin geleceği bizlerin omuzlarındadır. Çünkü; Sezen Aksu’nun şarkısındaki gibi, '1-2-3 yetmez, 4-5-6 olsun' diyenlerin, koltuk sevdasına kurban edilen memleketimizin, İYİ’lerin güneşi dışında, bir alternatifi yoktur. İşte o nedenle; bizim için de, milletimizi hak ettiği gibi bir Türkiye’ye kavuşturmak için, iktidar hedefinden başka bir alternatif yoktur!"

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KİMİ KAST ETTİ?

Akşener'in konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ifadeler kullanan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nu kast ettiği öne sürüldü.

Öte yandan Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan ifadeler kullanarak, "Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday, konuşmalarına bakınca... Yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum, endişeli davranıyorum. Bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi diyorum..." demişti.