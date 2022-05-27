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Meritokrasi ne demek, TDK'ya göre Meritokrasi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Meritokrasi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Meritokrasi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Meritokrasi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Meritokrasi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Meritokrasi ne demek, TDK'ya göre Meritokrasi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meritokrasi ne demek? Meritokrasi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meritokrasi kelimesi. Peki meritokrasi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meritokrasi nedir, meritokrasi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MERİTOKRASİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meritokrasi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Meritokrasi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre meritokrasi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kişilerin yetenek ve bireysel üstünlüğüne dayanan yönetim biçimi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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