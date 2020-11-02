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Merkez Bankasından sıklaştırma adımı: Bankaların borç alabilme limiti sıfırlandı

Son dakika haberi... Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle sıklaştırma adımları atan Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı.

Merkez Bankasından sıklaştırma adımı: Bankaların borç alabilme limiti sıfırlandı

Son dakika haberi... Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle sıklaştırma adımları atan Merkez Bankası,  likidite yönetimi kapsamında Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı.

Merkez Bankası, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında TL cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerini durdurdu.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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