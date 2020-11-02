Merkez Bankasından sıklaştırma adımı: Bankaların borç alabilme limiti sıfırlandı
Son dakika haberi... Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle sıklaştırma adımları atan Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı.
Son dakika haberi... Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle sıklaştırma adımları atan Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı.
Merkez Bankası, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında TL cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerini durdurdu.
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