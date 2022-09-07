Mersin Gülnar'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Alınan bilgilere göre sabah saatlerinde Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
YANGIN RÜZGAR NEDENİYLE YAYILDI
Rüzgarın etkisiyle yangın yayılırken durumun bildirilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı 20 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçti, havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Mersin-Antalya D400 karayolundan da görülen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.