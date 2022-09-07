Mersin Gülnar'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor Mersin'in Gülnar ilçesindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden OGM'ye bağlı ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

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