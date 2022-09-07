Mersin Gülnar'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Mersin'in Gülnar ilçesindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden OGM'ye bağlı ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Alınan bilgilere göre sabah saatlerinde Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN RÜZGAR NEDENİYLE YAYILDI

Rüzgarın etkisiyle yangın yayılırken durumun bildirilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı 20 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçti, havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi.

Mersin Gülnar'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Mersin-Antalya D400 karayolundan da görülen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Mersin Gülnar'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor Mersin Gülnar'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor Mersin Gülnar'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor Mersin Gülnar'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor Mersin Gülnar'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

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