Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan yardımcısı Mustafa Atsız'a soruşturma izni: Suç makinesi çıktı!

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yanında yardımcısı olarak görev alan Mustafa Atsız hakkında soruşturma izni verdi. Suç makinesi olarak nitelendirilen Atsız hakkında, kamu otoritesini kullanarak ticari ve maddi menfaat sağlamak, nitelikli dolandırıcılık, örgüt kurmak, rüşvet, gözaltına alınan işadamlarını para karşılığı serbest bıraktırmak gibi birçok konuda suçlamaların bulunduğu öğrenildi.

KARIŞMADIĞI SUÇ KALMAMIŞ

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Mersin Valisi Ali İhsan Su, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen rapor doğrultusunda, yardımcısı Mustafa Atsız hakkında soruşturma izni verdi. Atsız'a yönelik iddialar arasında, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, nüfuz kullanmak, rüşvet vermek, kamu otoritesini kullanarak ticari ve maddi menfaat sağlamak, bazı savcılarla iyi ilişkiler kurarak gözaltına alınan iş adamlarını para karşılığı serbest bıraktırmak” bulunuyor. İl İdare Kurulu'nun 9 Aralık 2020 tarihli kararında şu iddialar yer aldı:

– Görevi olmadığı halde şirket anlaşmazlıklarında arabuluculuk yaptı. Anlaşmazlığa düşen taraflardan birisinden sağladığı maddi menfaat üzerine taraflara anlaşma metni imzalattı.

– Adliyeden tanıdığı bazı savcılarla iyi ilişkiler kurarak gözaltına alınan iş adamlarını serbest bıraktırmak için girişimlerde bulundu.

– FETÖ üyeliğinden dolayı şüpheli olabilecek kişilere -önemli bir kısmını kendi eski arkadaşları olması nedeniyle- gözaltına alınmaları veya yargılanmaları durumunda, avukat arkadaşı ile yardımcı olabileceğini, bunun bir masrafının olduğunu açıkça dile getirdiği anlaşıldı.

MAL VARLIĞINDA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

– Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev başladığı 2005'ten itibaren mal varlığında dikkat çekici artış gözlendi.

– 2010-2013 yılları arasında 600.000.00 TL'den fazla banka maaş promosyon parası, personele dağıtılmadı, Mustafa Atsız tarafından harcandı.

Raporda Mustafa Atsız'ın mal bildirimi beyannamelerini usulüne uygun doldurmadığı ve eksik bildirimde bulunduğuna dikkat çekildi. Mal beyanına ilişkin şu değerlendirme yapıldı: “Becen Mahallesi'ndeki taşınmazı bazen ev, bazen bağ şeklinde beyan ederek, taşınmazın gerçek değerini örtülü bir şekilde gizlemeye çalıştı.

Taşınmazların değerlerini bazen Euro, bazen TL cinsinden belirterek belgeyi inceleyen kişinin konuyu net anlamasını engellemeye yönelik yöntem izledi. Mal bildirim belgelerinde beyan etmediği ve gizlediği özel tekne ve ticari yata sahiptir. Mal bildirim belgesinde maaşının dışında aylık 8 bin liralık kira geliri bulunduğunu beyan etti. Kayseri Vergi Dairesi'nden alınan bilgiye göre, gayrimenkul irat beyanında bulunmuyor.”

SAVUNMASI DİKKAT ÇEKİCİ

Mustafa Atsız'ın özel bir teknesi olduğu, aylık 8 bin lira konut kirası aldığı, vergi kaçırdığı da iddia edildi. SÖZCÜ'ye memur olduğu için konuşamayacağını söyleyen Mustafa Atsız'ın, yakın çevresine şöyle dediği öğrenildi: “Soruşturma izni verilecek ki savcılık takipsizlik kararı versin. 30'a yakın FETÖ davasından devlet adına müşteki ve tanığım. Benim şikayetçi olduklarım şikayetçi olmuş. Bu çok çetrefilli bir konu.”

MERSİN VALİ YARDIMCISI MUSTAFA ATSIZ KİMDİR?

Kayseri'de dünyaya gelen ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bölümler okuyan Mustafa Atsız, 6 ay Osmaniye Vali Yardımcılığından sonra 12.08.2013 tarihinde Nevşehir Vali Yardımcılığı görevine, onun ardından da Mersin Valisi Ali İhsan Su'yun yardımcılığına başladı.

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Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız kimdir? Nereli? Kaç yaşında?