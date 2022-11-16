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Merve Boluğur bombayı patlattı! Günlerdir konuşulan iddialara noktayı koydu! "Güzel günlerimiz için teşekkürler..."
Geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın cephesinden hayranlarını üzen haber geldi. Boluğur, ayrıldıklarını açıkladı.
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