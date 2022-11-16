Merve Boluğur bombayı patlattı! Günlerdir konuşulan iddialara noktayı koydu! "Güzel günlerimiz için teşekkürler..."

Geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın cephesinden hayranlarını üzen haber geldi. Boluğur, ayrıldıklarını açıkladı.

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Merve Boluğur bombayı patlattı! Günlerdir konuşulan iddialara noktayı koydu! "Güzel günlerimiz için teşekkürler..." 1

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ve Kumral sevgilisi DJ Mert Aydın ve 2 Ekim’de nikah masasına oturmuş, günlerce magazin gündeminde yer almıştı.

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