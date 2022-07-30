Merve Boluğur'un sevgilisi kimdir? DJ Mert Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?

Merve Boluğur'un sevgilisi kimdir? Merve Boluğur ile aşk yaşamaya başlayan Kumral Jelibon olarak tannan kişinin DJ Mert Aydın olduğu öğrenildi. Peki DJ Mert Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Merve Boluğur'un sevgilisi kimdir? DJ Mert Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ile aşk yaşamaya başlayan Kumral lakaplı kişinin kim olduğu çok merak ediliyordu. Sonunda Kumral erkeğin Dj Mert Aydın olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine 'Merve Boluğur'un sevgilisi kim? DJ Mert Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularının yanıtına yer verdik...

Merve Boluğur'un sevgilisi kimdir? DJ Mert Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?

MERVE BOLUĞUR'UN SEVGİLİSİ KİM? DJ MERT AYDIN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Miya Beach’te konserler ve etkinlikler yapan Dj Mert Aydın, plaj eğlencelerine eğlenme katan biri. Başarılı projelerde yer alan Aydın, eğlence yerlerinin aranan isimlerindendir

6 Mart 1987, İstanbul'da doğan Aydın, 14 yaşındayken profesyonel olarak müzik eğitimlerine başladı.

Merve Boluğur'un sevgilisi kimdir? DJ Mert Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?

Aydın’ın müziğe ilgisi çok küçük yaşlardayken başlamış. Ailesi müzik eğitimi almasına sıcak bakmasa da ona engel olamamışlar. Connetction DJ Academy’de sertifikalar veren eğitim kuruma olarak işlevlerine devam etmektedirler.

Merve Boluğur'un sevgilisi kimdir? DJ Mert Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?

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