Konya'da bulunan Selçuk Üniversitesi'nde Tıp öğrenimi gören Merve Mercan'ın ölümünün ardından Merve Mercan kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

MERVE MERCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

26 yaşında olan Merve Mercan Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisiydi. 45 gün önce koronavirüs testi yapan Mercan sonucu pozitif çıkınca tedaviye başlamıştı.

Tedaviye alındıktan 5 gün sonra kendisinde immün yetmezlik (bağışıklık sistemi yetersizliği) olduğu tespit edildi. 40 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası vefat etti. Merve Mercan'ın fakültede onur öğrencileri arasında olduğu biliniyor.

NEDEN ÖLDÜ?

Merve Mercan, 1 buçuk ay önce korona olduğunu öğrendikten sonra 40 günlük yoğun bakım tedavisi gördü ancak 40 günün ardından hayatını kaybetti.

Henüz tedavinin başındayken bağışıklık sistemi yetersizliği yaşamaya başlan Mercan, ölümcül virüsle mücadelesini kaybetti.

Genç doktorun vefatının üzerine Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy açıklamada bulundu. Aksoy, ''Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve MERCAN'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sağlık ordusu en genç üyelerinden birini, Üniversitemiz saygın bir onur öğrencisini kaybetti. Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İNTERN DOKTOR KİMLERE DENİR?

Tıp Fakültesinden mezun olmadan önce, temel bilgi ve becerilerin kazandırılması için, hastanede bir yıl boyunca çalışacak öğrencilere verilen isimdir. İntern Doktor, Tıp Fakültesi 6.sınıf öğrencileridir. Altıncı sınıfa geçen tüm öğrencilere bu ünvan verilir.