Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Ölümcül salgının son kurbanı Konya'da bulunan Selçuk Üniversitesi'nde Tıp öğrenimi gören Merve Mercan adında genç bir öğrenci oldu.

Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Merve Mervan, koronavirüse yakalanarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÜNİVERSİTEDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Selçuk Üniversitesi, Mercan'ın ölümünü sosyal medya hesabında, şu açıklamayla duyurdu;

“Sağlık ordumuz en genç üyelerinden birini, Üniversitemiz çok kıymetli bir öğrencisini kaybetti. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencimiz Merve Mercan, vefat etti. Mekânı cennet olsun. Kederli ailesinin başı sağ olsun”

SAĞLIK SEN ÜNİVERSİTELER SENDİKASINDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Genç doktorun vefatına ilişkin Sağlık Sen Üniversiteler Sendikası da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sendikadan yapılan açıklamada, "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi İntern Dr. Merve Mercan'ın Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemiller diliyorum. Sağlık camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Merve Mercan kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?