Sarıyer'de otomobil 15 metre yüksekten yere çakıldı: 1 yaralıCezaevi firarisi, polislerden helallik istediBM, WHO'nun Kovid-19 programına 35 milyar dolar yardım çağrısında bulunduDoya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? 11 Eylül puan durumuTıp öğrencisi korona virüsten hayatını kaybettiKolombiya'da sosyal mesafeye uymayan avukat, polis tarafından öldürüldüCHP Gençlik Kolları Emre Yılmaz başkanlığında yeni yönetimini belirlediO ülke grip aşısını ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verecekİstanbul Bilişim tarafından açılan konkordato davası başladıMerve Mercan kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve Mercan, koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mercan'ın vefatı hakkında üniversitenin sosyal medya hesabından da açıklama yapıldı.

Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Ölümcül salgının son kurbanı Konya'da bulunan Selçuk Üniversitesi'nde Tıp öğrenimi gören Merve Mercan adında genç bir öğrenci oldu.

Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Merve Mervan, koronavirüse yakalanarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ÜNİVERSİTEDEN YAPILAN AÇIKLAMA 

Selçuk Üniversitesi, Mercan'ın ölümünü sosyal medya hesabında, şu açıklamayla duyurdu;

“Sağlık ordumuz en genç üyelerinden birini, Üniversitemiz çok kıymetli bir öğrencisini kaybetti. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencimiz Merve Mercan, vefat etti. Mekânı cennet olsun. Kederli ailesinin başı sağ olsun” 

Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

SAĞLIK SEN ÜNİVERSİTELER SENDİKASINDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Genç doktorun vefatına ilişkin Sağlık Sen Üniversiteler Sendikası da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sendikadan yapılan açıklamada, "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi İntern Dr. Merve Mercan'ın Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemiller diliyorum. Sağlık camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Merve Mercan kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?Merve Mercan kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT