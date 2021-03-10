Mervenur Polat cinayetinde ilk itiraf geldi: Tartıştık iple boğdum!

Savcılığa götürülen katil zanlısı Cüneyt Akyol, Müge Anlı'nın muhabirine, ''Ben kötü biri değilim, izin alın gelin konuşalım'' dedi.

NE OLMUŞTU?

Antalya’da 4 aydır kayıp olarak aranan genç kadın, bir evin çatısında ölü olarak bulundu. Annesinin kan örneğinden tespit edilen kadının 1 çocuk annesi Mervenur Polat olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.



20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat’ın cansız bedeni babasının yaşadığı evin çatısındaki asansör dairesinde bulundu. Polat’ın birlikte en son görüldüğü kişi C. A. gözaltına alındı. Genç kadının ölümüyle ilgili uyuşturucu madde kullanımı ve cinayet iddiaları bulunurken, olayın aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler olaya ilişkin C. A.'nın yanı sıra S. A. F.T., İ.H. K.S.G., ve G.H isimli şahısları gözaltına alındı.

4 ay boyunca saklanan Polat'ın cansız bedeni tanınmaz halde bulundu. Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirilen genç kadının cenazesi daha sonra memleketi Kayseri'de defnedildi.



Talihsiz genç kadının nasıl öldürüldüğü ise otopsi raporundan sonra belli olacağı öğrenildi. Mervenur’un cenazesi, defnedilmek üzere Kayseri’ye gönderildi.

Mervenur Polat kimdir, kaç yaşında? Antalya'da Mervenur Polat'a ne oldu, bulundu mu?

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