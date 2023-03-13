HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Meryem Şahan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? sunucu Meryem Şahan'ın biyografisi
BENGÜTÜRK TV Haber spikeri Meryem Şahan'ın haber sunumu ve ses tonu olaylara ilgili yaptığı yorumlarla izleyicilerin dikkat çekmektedir. Meryem Şahan nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? İşte BENGÜTÜRK TV Haber spikeri Meryem Şahan'ın biyografisi.
YAYINLAMA
Son Haberler
Döviz kurlarından yeni atak! Yatırımcı sevinecek... İşte 13 Mart 2023 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Çok Okunanlar
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
6 Mart- 12 Mart 2023 Nuray Sayarı haftalık burç yorumu! Haftanın en şanslı burcu boğalar bütün güzellikler sizinle!
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!