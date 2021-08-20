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Mesut Akusta'nın eşi kim? Şafak Özbir Akusta kimdir, nereli, kaç yaşında?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan usta oyuncunun beyin kanaması geçirdiği haberini vererek sevenlerini üzen eşi Şafak Özbir Akusta merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Mesut Akusta'nın eşi kim? Şafak Özbir Akusta kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının yanıtına yer verdik...

Mesut Akusta'nın eşi kim? Şafak Özbir Akusta kimdir, nereli, kaç yaşında?

57 yaşındaki usta oyuncu Mesut Akusta'nın beyin kanaması geçirdiği haberini sosyal medya hesabından sevenlerine duyuran eşi Şafak Özbir Akusta merak ediliyor. Mesut Akusta'nın eşi kim? Şafak Özbir Akusta kimdir, nereli, kaç yaşında? Soruları sıklıkla aratılmaya başladı. Detaylar haberimizde...

MESUT AKUSTA'NIN EŞİ KİM? ŞAFAK ÖZBİR AKUSTA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, Esra Erol'un görümcesi olarak bilinmektedir. İdriz Özbir'in kızı olan Şafak Özbir Akusta, Esra Erol'un iş adamı eşi Ali Özbir'in kız kardeşidir. Aslen Karslı olan Şafak Özbir Akusta, 3 Haziran 2016 tarihinde usta oyuncu Mesut Akusta ile hayatını birleştirmiştir. Çiftin bir kız çocukları vardır.

Mesut Akusta'nın eşi kim? Şafak Özbir Akusta kimdir, nereli, kaç yaşında?

Şafak Özbir Akusta eşi Mesut Akusta'nın beyin kanaması geçirdiği haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullanarak duyurdu.

Mesut Akusta'nın eşi kim? Şafak Özbir Akusta kimdir, nereli, kaç yaşında?

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