Mesut Özil saldırıdan sonra ilk kez açıklamada bulundu! Mesut Özil, Londra'da bıçaklı saldırı tehlikesi geçirmişti. Ünlü futbolcu bu tatsız oalyın ardından ilk kez konuştu. Mesut Özil, eşi Amine ile birlikte evine girerken muhabirler sorularını yönelttiler. Özil sorulara kısa ve net yanıt verirken durumunun iyi olduğunu belirtti.

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