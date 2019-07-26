Mesut Özil saldırıdan sonra ilk kez açıklamada bulundu!
Mesut Özil, Londra'da bıçaklı saldırı tehlikesi geçirmişti. Ünlü futbolcu bu tatsız oalyın ardından ilk kez konuştu. Mesut Özil, eşi Amine ile birlikte evine girerken muhabirler sorularını yönelttiler. Özil sorulara kısa ve net yanıt verirken durumunun iyi olduğunu belirtti.
Mesut Özil, "Farklı bir deneyimdi; ama şu anda iyiyiz" dedi.
NE OLMUŞTU?
Mesut Özil, 25 Temmuz Perşembe günü motorlu iki soyguncu tarafından saldırıya uğramıştı.
Takım arkadaşı olan Sead Kolasinac'ın yardımı ile olaydan zarar görmeden kurtulmuştu.
Saldırganlar henüz yakalanamazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Exclusive: Footballer @MesutOzil1088 says he is "all good" after he and fellow @Arsenal player @seadk6 were targeted by knife-wielding thieves on mopeds.— Sky News (@SkyNews) July 26, 2019
Get the latest on this story here: https://t.co/KChcboFDaZ pic.twitter.com/Dibp3t69Di
Ünlü futbolcuya bıçaklı saldırı girişimi
HABERE YORUM KAT