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  3. Mesut Özil saldırıdan sonra ilk kez açıklamada bulundu!

Mesut Özil saldırıdan sonra ilk kez açıklamada bulundu!

Mesut Özil, Londra'da bıçaklı saldırı tehlikesi geçirmişti. Ünlü futbolcu bu tatsız oalyın ardından ilk kez konuştu. Mesut Özil, eşi Amine ile birlikte evine girerken muhabirler sorularını yönelttiler. Özil sorulara kısa ve net yanıt verirken durumunun iyi olduğunu belirtti.

Mesut Özil saldırıdan sonra ilk kez açıklamada bulundu!

Mesut Özil, "Farklı bir deneyimdi; ama şu anda iyiyiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Mesut Özil, 25 Temmuz Perşembe günü motorlu iki soyguncu tarafından saldırıya uğramıştı.

Takım arkadaşı olan Sead Kolasinac'ın yardımı ile olaydan zarar görmeden kurtulmuştu.

Saldırganlar henüz yakalanamazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Ünlü futbolcuya bıçaklı saldırı girişimiÜnlü futbolcuya bıçaklı saldırı girişimi

 

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