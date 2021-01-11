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  3. Mesut Özil'den Kadıköy yanıtı!

Mesut Özil'den Kadıköy yanıtı!

Mesut Özil, sosyal medya hesabında üzerinden takipçilerinin sordukları sorulara yanıt verdi. Mesut'un, "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna, "Kadıköy" cevabını vermesi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı..

Mesut Özil'den Kadıköy yanıtı!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan yıldız futbolcu Mesut Özil, son hareketiyle Fenerbahçe taraftarını yine heyecanlandırdı.

Mesut Özil, Twitter hesabında sosyal medya kullanıcılarının kendisine sorduğu soruları yanıtladı. Yıldız futbolcunun bir soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

Mesut, bir kullanıcının kendisine yönelttiği, "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" şeklindeki soruya, "Kadıköy" yanıtını verdi.

Mesut Özil'in bu cevabı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Mesut Özil'den Kadıköy yanıtı!

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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