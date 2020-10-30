Eski Başbakan ve ANAP Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz'ın ölümü siyaset dünyasında derin üzüntüye neden olurken çok sayıda isim de baş sağlığı mesajı paylaştı. Yılmaz'ın ölümünün ardından açıklama yapan kardeşi Mesut Yılmaz'ın abisinin cenaze töreni hakkında da açıklama yaptı. Peki Mesut Yılmaz'ın cenazesi ne zaman kalkacak, nereden kalkıyor? İşte detaylar...

MESUT YILMAZ'IN CENAZESİ NE ZAMAN KALKACAK? NEREDEN KALKIYOR?

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın cenazesi Pazar günü (1 Kasım) öğle namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nden kaldırılacak. Cenaze töreninde koronavirüs salgını nedeniyle maske ve mesafe kuralına uyulacak.

Mesut Yılmaz'ın cenaze töreni hakkında yaptığı açıklamada, "Kısmetse pazar günü saat 12.00'de pandemi tedbirleri içerisinde öğlen namazından önce cenaze namazını kılacağız. Ondan sonra da istirahatgahına tevdi edeceğiz. saat 12.00'de cenaze namazı kılacağız. Hepimizin bu dönemde kurallara riayet etmesi lazım. Mesafeyi ayarlamamız lazım. Maske takmamız lazım. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

MESUT YILMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ahmet Mesut Yılmaz, 6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğdu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Almanya Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde yüksek lisans çalışması yaptı. Özel sektörde yönetici olarak çalıştı, sanayi sektöründe görev yaptı.

1983 yılında Anavatan Partisi'nde kurucu üye olan Yılmaz, Avrupa Demokrasi Birliği Genel Başkan Yardımcısı oldu. Yılmaz'ın Almanca ve İngilizce dillerinde iki eseri yayınlandı.

Mesut Yılmaz, 17, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Rize milletvekili. 45. hükümette devlet bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, 46 ve 47. hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı, 48, 53 ve 55. hükümetlerde başbakanlık, 57. hükümette devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Yılmaz, 1991 ile 2002 tarihleri arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı.

Evli ve biri 2017'de vefat eden 2 çocuk babası olan Yılmaz, 5 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçirmişti.