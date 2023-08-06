Mete Gazoz yine tarih yazdı, klasik yay finalinde Dünya şampiyonu oldu

Mete Gazo'zdan yine tarihi bir başarı geldi. Milli okçumuz Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

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Mete Gazoz yine tarih yazdı, klasik yay finalinde Dünya şampiyonu oldu

Almanya'nın Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada çeyrek finalde Şili'den Ricardo Soto'yu 6-2 mağlup eden milli sporcu, adını son 4 isim arasına yazdırdı.

Yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı 7-3 yenen Mete, adını hem finale yazdırdı hem de 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı.

Mete, finalde ise Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek, dünya şampiyonu oldu.

Mete Gazoz: Gezegendeki en iyi okçu bendim bundan sonra da ben olacağım

Şampiyonluğun ardından konuşan Mete Gazoz, "Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Berlin'i seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum. Bu gezegendeki en iyi okçu bendim, bundan sonra da ben olacağım." dedi.

Mete Gazoz yine tarih yazdı, klasik yay finalinde Dünya şampiyonu oldu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

Final müsabakasının ardından Mete Gazoz ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu tebrik ederek, "Gözlerinden öpüyorum. Bu zaferden sonra olimpiyatlarda da aynı neticeyi alacağına inanıyorum. Gerek şahsım gerek millet olarak bu başarının devamını diliyoruz. Türkiye'ye dönünce inşallah görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz yine tarih yazdı, klasik yay finalinde Dünya şampiyonu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Mete Gazoz, "Altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldum. İnşallah seneye de olimpiyatlarda bir altın madalya daha alacağız." diye konuştu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz’u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda, Erkekler Klasik Yay Final mücadelesinde altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz’u yürekten kutluyorum. Olimpiyat Şampiyonluğunun ardından Dünya Şampiyonu da olarak bizleri gururlandıran Mete Gazoz’un başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”

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