Meteoroloji açıkladı! Beklenen yağış geliyor! İşte il il hava durumu...

6 Kasım 2022 Pazar günü, havanın nasıl olacağı dışarı çıkacak ve işe gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak. Hava durumunu merak edenler için "Hava bugün nasıl olacak 6 Kasım 2022 Pazar?" sorusunun yanıtını sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

"HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 6 KASIM 2022 PAZAR?"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 6 Kasım 2022 Pazar gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin edildi:

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"Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize’nin iç kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Rize, Artvin ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor."

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HAVA SICAKLIĞI: Yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Batı Akdeniz ile Akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren bölgenin güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize’nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu