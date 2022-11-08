6 Kasım 2022 Salı hava durumu: Hazırlıklı olun kar geliyor! O illerde sağanak yağış ve kar bekleniyor!

İşe, okula veya herhangi bir planını gerçekleştirmek üzere tedbirini almak isteyen vatandaşlar "6 Kasım 2022 Salı hava durumu" konu başlığına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün vatandaşa uyarı üstüne uyarısı var. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberimizde "6 Kasım 2022 Salı" hava durumu nasıl?" sorusunun diğer detaylarına yer verdik...

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6 KASIM 2022 SALI HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Artvin, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI

Yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve yer yer yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman ve Konya'nın güneyinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu çevreleri yer yer yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yer yer yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri ile sabah il geneli aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, Artvin'in yükseklerinin sabah ilk saatler ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile Bingöl, Muş ve Erzurum çevrelerinin yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Erzincan, Bingöl, Tunceli ve Erzurum'un yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Erzurum'un güneybatı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde güneybatısı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 9°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında fırtına; Güney Ege açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.