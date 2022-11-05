Meteoroloji o illeri uyardı! "Ulaşımda aksamalar meydana gelebilir!" İşte il il hava durumu...

5 Kasım 2022 Cumartesi günü, havanın nasıl olacağı dışarı çıkacak ve işe gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak. Hava durumunu merak edenler için "Hava bugün nasıl olacak 5 Kasım 2022 Cumartesi?" sorusunun yanıtını sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
"HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 5 KASIM 2022 CUMARTESİ?"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 5 Kasım 2022 Cumartesi gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin edildi:
"Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'ın yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor."
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SİS VE PUS HADİSESİ UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hedisesi bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık