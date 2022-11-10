Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak, o illerde karla karışık yağmur görülecek! İşte 10 Kasım 2022 Perşembe hava durumu...

Haftanın dördüncü günü için planlar yapan, tatilini gününü dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşlar günlük planlarını yapmak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük olarak yayınladığı hava durumu tahmin raporunu araştırıyor. Peki 10 Kasım 2022 Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? İşte il i detaylar...
10 KASIM 2022 PERŞEMBE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay ve K. Maraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli ve doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, zamanla Osmaniye, Hatay ve K. Maraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeyinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ARTVİN °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı