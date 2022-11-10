Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak, o illerde karla karışık yağmur görülecek! İşte 10 Kasım 2022 Perşembe hava durumu...

Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi, kar ve yağmurların görülmesinin ardından vatandaşlar, hava durumunun bugün nasıl olacağını merak ederek araştırıyor. Peki 10 Kasım 2022 Perşembe günü hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük tahmin ve il il detaylar...

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Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak, o illerde karla karışık yağmur görülecek! İşte 10 Kasım 2022 Perşembe hava durumu...

Haftanın dördüncü günü için planlar yapan, tatilini gününü dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşlar günlük planlarını yapmak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük olarak yayınladığı hava durumu tahmin raporunu araştırıyor. Peki 10 Kasım 2022 Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? İşte il i detaylar...

Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak, o illerde karla karışık yağmur görülecek! İşte 10 Kasım 2022 Perşembe hava durumu...

10 KASIM 2022 PERŞEMBE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay ve K. Maraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli ve doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, zamanla Osmaniye, Hatay ve K. Maraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeyinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak, o illerde karla karışık yağmur görülecek! İşte 10 Kasım 2022 Perşembe hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ARTVİN °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak, o illerde karla karışık yağmur görülecek! İşte 10 Kasım 2022 Perşembe hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak, o illerde karla karışık yağmur görülecek! İşte 10 Kasım 2022 Perşembe hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

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