Meteoroloji'den Kuzey Egelilere kritik uyarı! Yarın sabah saatlerinden itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege Denizi'nde yarın yaşanması beklenen fırtına için uyarıda bulundu.

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Meteoroloji'den Kuzey Egelilere kritik uyarı! Yarın sabah saatlerinden itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarın meydana gelmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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