Meteoroloji İstanbul son dakika uyarısı nedir? Kar tutacak mı?

İstanbul'da buz gibi bir hava var. Beklenen kar yağışı da etkisini göstermeye başladı. Gece saatleri başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Sabah saatlerinde itibaren İstanbul'un bir çok noktasında etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji'den gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'da saat 15:00'dan itibaren kar etkisini artıracak.



METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte dün gece yağmur şeklinde başlayan yağış, Avrupa Yakası'nda karla karışık yağmur, yüksek yerlerde kar, Anadolu Yakası'nda ise yağmur şeklinde devam ediyor.

Öğleden sonraya kadar bu şekilde devam edecek yağışların, havanın biraz daha soğumasıyla il genelinde 15.00'ten sonra kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklindeki yağışların yarın da süreceği öngörülüyor.

İstanbul'da rüzgarın gün içinde kuvvetini arttırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi, rüzgarın hızının yer yer 90 kilometreye kadar çıkması, pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kentte sıcaklık bugün öğlen saatlerine kadar 3, öğleden sonra ise 2 derece olacak. İstanbul'da pazartesi günü çok bulutlu, salı günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise artarak 6-7 derece civarında olacak.