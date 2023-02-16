Metin Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metin Erol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Metin Erol kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Metin Erol ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Metin Erol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metin Erol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Metin Erol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Metin Erol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Metin Erol 24 Ocak 1987 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Metin Erol Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Metin Erol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ankara Demirspor futbol takımında oynamaktadır. Ankara Demirspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Metin Erol'nin Ankara Demirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Metin Erolboyu ve yaşı kaç

Metin Erol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Metin Erol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Metin Erol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Metin Erol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2007 yılında Gölcükspor

30 Haziran 2007 yılında Kocaelispor

31 Ağu 2007 yılında Orhangazi GB

30 Haziran 2008 yılında Kocaelispor

26 Ağu 2011 yılında Körfez FK

17 Ağu 2012 yılında Tavşanlı Linyit

22 Ağu 2014 yılında Fethiyespor

16 Ağu 2016 yılında Ümraniyespor

25 Temmuz 2019 yılında Giresunspor

7 Eylül 2020 yılında Tuzlaspor

16 Ağu 2021 yılında Ankaraspor

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Ankara Demir

Metin Erol kimdir

Metin Erol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Metin Erol şuan Ankara Demirspor takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Metin Erol nereli

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