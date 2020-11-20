Metro İstanbul duyurdu: Sınav saatlerinde ücretsiz binebilecekler!
Metro İstanbul, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS-2020) ortaöğretim oturumuna girecek öğrenciler için güzel bir haber verdi. 22 Kasım'da gerçekleştirilecek sınava girecek tüm adaylar metroyu ücretsiz kullanabilecek.
Metro İstanbul'un resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada KPSS ortaöğretim oturumunun uygulanacağı 22 Kasım Pazar günü ulaşımın ücretsiz olacağı bildirildi.
Metro İstanbul tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklama şöyle;
''22 Kasım Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS- Ortaöğretim) sınav giriş ve görev belgelerini gösteren aday ve sınav görevlilerine 08.00-15.00 saatleri arasında hatlarımızda ulaşım ücretsiz olacaktır. Tüm adaylara başarılar dileriz.''