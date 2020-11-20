Metro İstanbul'un resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada KPSS ortaöğretim oturumunun uygulanacağı 22 Kasım Pazar günü ulaşımın ücretsiz olacağı bildirildi.

Metro İstanbul tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklama şöyle;

''22 Kasım Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS- Ortaöğretim) sınav giriş ve görev belgelerini gösteren aday ve sınav görevlilerine 08.00-15.00 saatleri arasında hatlarımızda ulaşım ücretsiz olacaktır. Tüm adaylara başarılar dileriz.''