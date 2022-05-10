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  3. Metropoll'ün anketinde vatandaşa soruldu: Asgari ücrete yeniden zam gelmeli mi?

Metropoll'ün anketinde vatandaşa soruldu: Asgari ücrete yeniden zam gelmeli mi?

Metropoll'ün Nisan ayı araştırmasına göre asgari ücrete zam yapılmasını isteyenlerin oranı yüzde 84,1, olurken, yüzde 13,6'sı zam yapılmaması gerektiğini savundu.

Metropoll'ün anketinde vatandaşa soruldu: Asgari ücrete yeniden zam gelmeli mi?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 69,97'lik oran ile yüzde 70'e yaklaşırken asgari ücrete zam yapılması konusu gündeme geldi. Özellikle vatandaşlar bu konuda hükümetten adım beklerken milyonlar Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamla birlikte asgari ücretin güncellenmesini beklerken vatandaşların bu konudaki düşüncesi de ortaya çıktı.

Metropoll'ün anketinde vatandaşa soruldu: Asgari ücrete yeniden zam gelmeli mi?

ASGARİ ÜCRETE YENİDEN ZAM GELMELİ Mİ?

Metropoll'ün Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022 Araştırması'nda vatandaşlara "Asgari ücret yeniden düzenlenmeli mi?" sorusu yöneltildi.

Vatandaşların yüzde 84,1'i evet yanıtını verirken, hayır diyenlerin oranı yüzde 13,6 , fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 2.3 oldu.

Metropoll'ün anketinde vatandaşa soruldu: Asgari ücrete yeniden zam gelmeli mi?

AK PARTİ'DEN ZAM SİNYALİ

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde katıldığı Başkent Kulisi programında  asgari ücret zammı için konuşarak şunları söylemişti:

" Bir süre daha enflasyon ile yaşayacağız. Ama hükümetimiz bu enflasyon ile mücadele ederken bir yandan da dar kesimlileri enflasyona ezdirmemeye çalışıyor. KDV indirimleri yapıldı, emekliye memura zamlar yapıldı. Şimdi yıl ortasında da zam yapılacağını duyuyoruz. Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman enflasyona ücretleri ezdirmedi. "

Metropoll'ün anketinde vatandaşa soruldu: Asgari ücrete yeniden zam gelmeli mi?

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Tayfun Altuntaş
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