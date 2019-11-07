Mevlid Kandili'nde neler yapılır Diyanet? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? soruları Mevlid Kandili 2019 yaklaşırken Müslüman ailemi tarafından Mevlid Kandili'ni ihya etmek amacıyla araştırılıyor. Bu kutlu gecede ibadet etmek büyük önem taşıyor. İşte Mevlid Kandili yapılacak ibadetler haberimizde...

MEVLİD KANDİLİNDE NELER YAPILIR DİYANET? MEVLİD KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Diyanet işleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ile kandil günleri de belli olmuştu. İslam âleminin heyecanla beklediği bu önemli gün öncesi ''Mevlid Kandili ne zaman'' cevabı en çok merak edilen sorular arasında yerini aldı. Rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan gece ibadetler ile geçirilecek. Yatsı ezanının okunması ile birlikte tüm Türkiye'de camilerin dolup taşması bekleniyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandil tarihi ne zaman

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2019?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 dini günler takvimini daha önce yayınlamıştı. Bu takvime göre Mevlid Kandili tarihi de belli oldu.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR? NE ZAMAN?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) doğduğu mübarek gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi yani 08 Kasım Cuma günü eda edilecek.

Yarın kandil mi, 8 Kasım ne kandili var soruları müslümanların gündeminde. Mevlid Kandili 2019 8 Kasım cuma gecesi kutlanacak. Mevlüd Kandili nedir ve neden önemlidir sorusunun yanıtı ise bu kandilin Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olmasıdır. Mevlit Kandili dualarla ve namaz kılınarak ibadetle geçirilmelidir. Sizler için Mevlid Kandili'nin önemi ile bu gecede yapılacak ibadetleri bir araya getirdik.

Mevlid Kandili duaların kabul olduğu bir gecedir bu gecede dileklerinizin kabul olması için namaz kıldıktan sonra okuyabileceğiniz özel dualar var. Mevlid Kandili'nde 12 rekat namaz kılınması ve ardından Fatiha duası okunarak dilekler için dua edilmesi öneriliyor.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR

Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam alemi için önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir. Çok özel bir gece olduğu için Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olunduğuna inanılır.

Haliyle de o gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.

2020 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Regaib Kandili 27 Şubat Perşembe günü

Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi günü

Berat Kandili 07 Nisan Salı günü

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU DİYANET?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak bugün veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da yoktur. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazı gösterilir.

Mevlid kandili oruç niyeti nasıl getirilir? Mevlid kandili oruca nasıl niyet edilir?

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Kur”ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur”ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah”a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize (sav) salât ü selâmlar getirilmeli; O”nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah”ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Kişi kendine ve diğer Mü”min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va”z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk”a niyazda bulunulmalı.

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NEDİR?

Böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur'an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk'ın insanlığa son mesajıdır. O'nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır. Ondört asırdan beri okunan Kur'an, insanı dinamizme çağıran, aklın ve gönlün şifa kaynağı, ilim ve irfan menbaıdır. O, anlaşılmak ve insanlığa rehber olmak için gönderilmiştir. Bu itibarla sadece okumayı öğrenmekle ve okumakla yetinilmeyip içeriğinin de bilinmesi, Kur'an'ın ne anlattığının kavranılması, hatta onun kendi hayatımıza da yansıtılması gerekir.

- Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

- Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah"ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

- Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.

- Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

- Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

- Mü"minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

- Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

- Kişi kendine ve diğer Mü"min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

- Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

- Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

- O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

- Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va"z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

- Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

- Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk"a niyazda bulunulmalı.

- Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

- Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

- Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır. Tövbe, işlediğimiz hatalardan dolayı Yüce Mevla'nın huzurunda mahcubiyet ve pişmanlık duyma, günahlara bir daha dönmemek üzere yüz çevirme, hayatımızda yeni ve tertemiz bir sayfa açmaya karar verme demektir. Tövbe, günahla kirlenen ruhumuzu yıkamanın ve yeniden dirilişin ifadesidir.

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT VE NASIL KILINIR?

Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:

-"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,

-Zamm-ı sureden sonra 10 kere,

-Rükûda 10 kere,

-Rükûdan doğrulunca 10 kere,

-Secdede 10 kere,

-Secdeden doğrulunca 10 kere,

-İkinci secde de 10 kere, okunur.

Böylece birinci rekat kılınmış olur.

2.Rekat

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

3.Rekat

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.

Dördüncü rek'ate kalkılır.

4.Rekat

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.