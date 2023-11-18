MHK Başkanı Ali Koç'a suç duyurusunda bulunmuştu! Fenerbahçe'den açıklama: Derhal istifa etmelidir

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz haftalarda kulübünün Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Fenerbahçe kulübü konuyla alakalı açıklama yaptı.

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MHK Başkanı Ali Koç'a suç duyurusunda bulunmuştu! Fenerbahçe'den açıklama: Derhal istifa etmelidir

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç hakkında MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun avukatı Yusuf Garip'in suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

"Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun avukatı Yusuf Garip'in kamuoyuna yansıyan açıklamaları aracılığıyla Başkanımız Ali Y. Koç hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu öğrendik.

Bu konudaki görüşlerimizi aşağıdaki açıklama ile kamuoyuna paylaşmak istiyoruz.

MHK Başkanı'nın kendince ortaya koyduğuna inandığımız ilkesel duruşu saygıyla karşılıyoruz.

"Hakemleri etki ve baskı altında bırakmamak için derhal İstifa etmelidir"

Bu ilkesel duruş doğrultusunda kendisi tarafından atılması gereken ilk adım;

Başkanlığını yaptığı futbolun en önemli kurulu olan MHK'dan, hakemleri etki ve baskı altında bırakmamak için derhal istifa etmek olmalıdır.

Bu adım atılmadan yapılan bu suç duyurusu ile adil, şeffaf ve tarafsız olmak zorunda olan kurumların ve yöneticilerin, Fenerbahçe karşısında bir taraf oldukları bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

"TFF Başkanın suç duyurusu hakkında bilgisi ve onayı var mı?"

Bu noktada kamuoyu önünde şu soruları sormak istiyoruz;

-TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, MHK Başkanının Başkanımız Ali Y. Koç'a yaptığı suç duyurusu hakkında bilgisi ve onayı var mıdır?

-MHK Başkanının, herhangi bir kulüp başkanına karşı bu şekilde bir şikayette bulunması neticesinde, yönetimindeki hakemlerin alacağı mesaj tam olarak nedir?

Ayrıca ilgili haber vesilesiyle kamuoyuna yansıyan, suç duyurusunda yer alan aşağıdaki ifadenin ne anlama geldiğinin tüm kamuoyu önünde açıklanmasını rica ediyoruz:

Hal böyle iken şüpheli Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olmasının, bu ülke kanunları önünde kendisine bir imtiyaz, ayrıcalık, üstünlük sağlamayacağı aşikârdır."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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