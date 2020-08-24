MHP Pendik 11. olağan kongresi yapıldı! Bahattin Tüysüz güven tazeledi

MHP Pendik 11. olağan ilçe kongresi yeni tip korona virüs (Covid-19 ) tedbirleri kapsamında maske takımı ve sosyal mesafeye uyum sağlanarak gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde Bahattin Tüysüz tekrar ilçe başkanı seçildi.

MHP Pendik İlçe Kongresi Kılıçaslan Ortaokulu bahçesinde 400 delegenin katılımıyla yapıldı.

Kongre Divan Başkanlığını İstanbul Milletvekili Bülent Karataş ve İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kurtuluş Bozkır yaptı.

Kongreye MHP genel başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yönder, İstanbul Milletvekili Bülent Karataş, AL-Pİ DİŞ Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Pendik Belediye Başkan A. Adayı iş insanı Murat Şahin ve çok sayıda partili katıldı.

Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tek liste ile gidilen kongrede Bahattin Tüysüz, kullanılan oyun tamamını alarak MHP Pendik İlçe Başkanı seçildi.

Bahattin Tüysüzün yönetim listesinde büyük değişiklik göze çarptı.

2020 MHP Pendik yönetim kurulu listesi:

Asil Liste

Cuma Keklik Yalçın Çolak Ünsal Kaya Sezgin Karakaş Orhan Alaş Hasan Çelik Resul Koç Erol Köse Çağrı Doğan Erkan Yeşiltaş Ömer Köstek Ümit Yaşar Develi Hüseyin Sezgin Engin Kaya Dilek Çimen Ercan Tezsatar Erdoğan Taşova Hasan Yeşilyurt Erol Bayar Erdal Tozan Hamza Güleç Muhammet Hanifi Polat

Yedek Liste:

Mine Bayri Oğuzhan Tüysüz Muhammed Köse Zeki Aslan Savaş Uzdere Selahattin Denizhan Metin Mengi Yücel Kır Rasim Terzioğlu Güven Kaba Önder Gürgün İsmet Baba Ümit Tirgil Burak İskitoğlu Sedat Koçak Melih Yaşar Abubekir Subaşı Murat Aras Muhammer Köse Mahmut Yıldız Ayşe Yılmaz Savaş Çakır

Bahattin Tüysüz Kimdir?

YENİ İlçe Başkanı Bahattin Tüysüz 1978 Rize Çayeli doğumlu. Lise mezunu olan ve Şeyhli Mahallesi’nde unlu mamüller işletmeciliği yapan Tüysüz evli ve 3 çocuk babası. Cebe’nin başkanlığı döneminde ilçe başkan yardımcılığı görevini yürüten Bahattin Tüysüz, geçtiğimiz belediye seçimlerinde de meclis üyesi adayı gösterilmişti.

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