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MHP Pendik 11. olağan kongresi yapıldı! Bahattin Tüysüz güven tazeledi

Yüksel Cebe’nin istifa etmesiyle daha önce genel merkez tarafından görevlendirilen Bahattin Tüysüz, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 11. olağan kongre tek liste olarak girdiği kongrede delegelerin çoğunluğu oyunu alarak, güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı seçildi.

MHP Pendik 11. olağan kongresi yapıldı! Bahattin Tüysüz güven tazeledi

MHP Pendik 11. olağan ilçe kongresi yeni tip korona virüs (Covid-19 ) tedbirleri kapsamında maske takımı ve sosyal mesafeye uyum sağlanarak gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde Bahattin Tüysüz tekrar ilçe başkanı seçildi.

MHP Pendik İlçe Kongresi Kılıçaslan Ortaokulu bahçesinde 400 delegenin katılımıyla yapıldı.

Kongre Divan Başkanlığını İstanbul Milletvekili Bülent Karataş ve İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kurtuluş Bozkır yaptı.

Kongreye MHP genel başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yönder, İstanbul Milletvekili Bülent Karataş, AL-Pİ DİŞ Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda  31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Pendik Belediye Başkan A. Adayı iş insanı Murat Şahin ve çok sayıda partili katıldı.

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Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tek liste ile gidilen kongrede Bahattin Tüysüz, kullanılan oyun tamamını alarak MHP Pendik İlçe Başkanı seçildi.

Bahattin Tüysüzün yönetim listesinde büyük değişiklik göze çarptı.

2020 MHP Pendik yönetim kurulu listesi:

Asil Liste

  1. Cuma Keklik
  2. Yalçın Çolak
  3. Ünsal Kaya
  4. Sezgin Karakaş
  5. Orhan Alaş
  6. Hasan Çelik
  7. Resul Koç
  8. Erol Köse
  9. Çağrı Doğan
  10. Erkan Yeşiltaş
  11. Ömer Köstek
  12. Ümit Yaşar Develi
  13. Hüseyin Sezgin
  14. Engin Kaya
  15. Dilek Çimen
  16. Ercan Tezsatar
  17. Erdoğan Taşova
  18. Hasan Yeşilyurt
  19. Erol Bayar
  20. Erdal Tozan
  21. Hamza Güleç
  22. Muhammet Hanifi Polat

Yedek Liste:

  1. Mine Bayri
  2. Oğuzhan Tüysüz
  3. Muhammed Köse
  4. Zeki Aslan
  5. Savaş Uzdere
  6. Selahattin Denizhan
  7. Metin Mengi
  8. Yücel Kır
  9. Rasim Terzioğlu
  10. Güven Kaba
  11. Önder Gürgün
  12. İsmet Baba
  13. Ümit Tirgil
  14. Burak İskitoğlu
  15. Sedat Koçak
  16. Melih  Yaşar
  17. Abubekir Subaşı
  18. Murat Aras
  19. Muhammer Köse
  20. Mahmut Yıldız
  21. Ayşe Yılmaz
  22. Savaş Çakır

Bahattin Tüysüz - MHP Pendik ilçe Başkanı

Bahattin Tüysüz Kimdir?

YENİ İlçe Başkanı Bahattin Tüysüz 1978 Rize Çayeli doğumlu. Lise mezunu olan ve Şeyhli Mahallesi’nde unlu mamüller işletmeciliği yapan Tüysüz evli ve 3 çocuk babası. Cebe’nin başkanlığı döneminde ilçe başkan yardımcılığı görevini yürüten Bahattin Tüysüz, geçtiğimiz belediye seçimlerinde de meclis üyesi adayı gösterilmişti.

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