MHP'li belediye başkanı partisinin listesinden düşürüldü

A Milli Kadın Voleybol Takımının Almanya'yı yendiği ve Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde ettiği maçın ardından yaptığı skandal paylaşımla tepki çeken MHP’li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, partisi tarafından belediye başkanları listesinden düşürüldü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP’li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in belediye başkanları listesinden düşürüldüğü açıkladı. Sadir Durmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları halkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyin talimatlarıyla , Kaynaşlı Bld Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür..Kamuoyuna saygıyla duyurulur..."

Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları halkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyin talimatlarıyla , Kaynaşlı Bld Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür..Kamuoyuna saygıyla duyurulur... — Sadir Durmaz ?? (@sadirdurmaz) January 15, 2020

NE DEMİŞTİ?

MHP’li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Almanya’yı yenerek Tokyo’da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından yayınladığı mesajda, “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil” demişti.

Ocak ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Ocak ayı aylık burç yorumları

Günlük burç yorumları 15 Ocak 2020 Nuray Sayarı | 15 Ocak 2020 Çarşamba burç yorumları