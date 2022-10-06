MHP'li isimden dikkat çeken açıklama: Türkiye’de türban değil, CHP sorunu var

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. Karataş, “Türkiye’de başörtüsü sorunu yoktur, tam tersine senelerdir başörtüsünü sorun haline getirmiş bir zihniyet ve ne yazık ki bu zihniyete hizmet eden CHP sorunu vardır” diye konuştu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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MHP'li isimden dikkat çeken açıklama: Türkiye’de türban değil, CHP sorunu var

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Türkiye’nin siyaset gündemine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Karataş, “Daha yakın bir tarihe kadar türbanlı olduğu için bir milletvekiline had bildirmeye çalışıp Meclis’ten kovan zihniyet, bugün kalkmış serbestlikten, özgürlükten bahsediyor. Bunların akıl sağlıkları gerçekten de yerinde değil. Öyle olmasalar bu milletin aklıyla dalga geçmeye çalışmazlardı. Hem kalkıp başörtüsünü bu ülkede sorun olarak görsünler, başörtülülere her türlü zulmü reva görsünler, ondan sonra kalksın sırf siyasi ikbal uğruna başörtüsüne sarılsınlar. Bu kadar yüzsüzlük ancak bunlarda olur, ancak CHP zihniyetinde olur” ifadelerini kullandı.

MHP'li isimden dikkat çeken açıklama: Türkiye’de türban değil, CHP sorunu var

"MAĞDUR ETTİKLERİ GENÇ KIZLARIMIZI NE ÇABUK UNUTTULAR?"

28 Şubat döneminde yaşananları anımsatan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Üniversite kapılarında başörtüleri yüzünden mağdur ettikleri genç kızlarımızı ne çabuk unuttular? Üniversitelerde açılmasına tam destek verdikleri ikna odalarını ne çabuk unuttular? Başları örtülü olduğu için mezuniyet törenlerine katılamayan ve diplomalarını alamayan öğrencileri ne çabuk unuttular? Türbanlı anneleri polis okullarına sokmadılar, yemin törenlerine almadılar. Başları örtülü diye on binlerce insanı fişlediler. Bunlar olup biterken kıs kıs gülüp, destek naraları atanlar, bugün kalkmış türban serbestisinden bahsediyor, yasal güvenceden bahsediyor."

MHP'li isimden dikkat çeken açıklama: Türkiye’de türban değil, CHP sorunu var

"ATTIKLARI HER ADIMDA MASKELERİ DÜŞÜYOR"

"Bir başka ifadeyle bunlar hem yangını çıkartıp, hem de itfaiyeciliğe soyunuyor. Oturdukları masada nasıl bir kafayı yaşıyorlarsa, attıkları her adımda ve yaptıkları her hamlede maskeleri biraz daha düşüyor. CHP’den ve avanelerinden beklentimiz şudur; başörtüsünü seçim öncesinde istismar malzemesi olarak kullanmayı bıraksın, milletin değerleriyle alay ettikleri ve saldırdıkları dünlerini ve bugünlerini hatırlasınlar. Çünkü Türkiye’de başörtüsü sorunu yoktur, tam tersine senelerdir başörtüsünü sorun haline getirmiş bir zihniyet ve ne yazık ki bu zihniyete hizmet eden CHP sorunu vardır” dedi.

MHP'li isimden dikkat çeken açıklama: Türkiye’de türban değil, CHP sorunu var

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