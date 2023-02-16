Michael Mulder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Mulder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Mulder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Mulder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Mulder 10 Ocak 2001 tarihinde Houten şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hollanda,İsrail uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Mulder Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iconics Management yapmaktadır. Michael Mulder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ADO Den Haag futbol takımında oynamaktadır. ADO Den Haag takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Mulder'nin ADO Den Haag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Mulder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Mulder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Mulder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Mulder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Utrecht U19

1 Ocak 2020 yılında M. P. Tikva U19

1 Temmuz 2020 yılında ADO U21

1 Temmuz 2021 yılında ADO Den Haag

21 Temmuz 2022 yılında SK Beveren

31 Aralık 2022 yılında ADO Den Haag

Michael Mulder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Mulder şuan ADO Den Haag takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Maccabi Petach Tikva, Maccabi Tel Aviv, AFC Amsterdam (-2018), FC Utrecht (2018-2020), Maccabi Petach Tikva (1-6/2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.