Sonny Stevens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sonny Stevens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sonny Stevens kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sonny Stevens ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sonny Stevens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sonny Stevens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sonny Stevens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sonny Stevens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sonny Stevens 22 Haziran 1992 tarihinde Hoorn şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sonny Stevens Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESA & GFM yapmaktadır. Sonny Stevens, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ADO Den Haag futbol takımında oynamaktadır. ADO Den Haag takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sonny Stevens'nin ADO Den Haag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sonny Stevens Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sonnystevens20/

Sonny Stevensboyu ve yaşı kaç

Sonny Stevens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sonny Stevens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sonny Stevens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sonny Stevens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Volendam Altyap

1 Temmuz 2008 yılında Volendam U17

1 Temmuz 2009 yılında Volendam U19

1 Temmuz 2010 yılında FC Volendam

1 Temmuz 2013 yılında Twente

1 Temmuz 2017 yılında Go Ahead Eagles

1 Temmuz 2018 yılında Excelsior

23 Temmuz 2019 yılında SC Cambuur

10 Ağu 2022 yılında OFI Girit

30 Ocak 2023 yılında ADO Den Haag

30 Haziran 2023 yılında OFI Girit

Sonny Stevens kimdir

Sonny Stevens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sonny Stevens şuan ADO Den Haag takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Always Forward (-2004), FC Volendam (2004-2010)

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Sonny Stevens nereli

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