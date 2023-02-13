Mickael Malsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mickael Malsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mickael Malsa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mickael Malsa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mickael Malsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mickael Malsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mickael Malsa

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mickael Malsa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mickael Malsa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mickael Malsa 12 Ekim 1996 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Martinique,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mickaël Ramon Malsa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mickael Malsa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mickael Malsa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Valladolid CF futbol takımında oynamaktadır. Real Valladolid CF takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mickael Malsa'nin Real Valladolid CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mickael Malsa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MickaelMalsa

http://www.instagram.com/mickaelmalsa/

Mickael Malsaboyu ve yaşı kaç

Mickael Malsa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mickael Malsa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mickael Malsa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mickael Malsa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Sochaux B

1 Temmuz 2014 yılında FC Sochaux

31 Ağu 2015 yılında Royal Antwerp

31 Ocak 2017 yılında US Avranches

21 Temmuz 2017 yılında Fortuna Sittard

5 Ocak 2018 yılında Platanias

30 Haziran 2018 yılında Fortuna Sittard

23 Temmuz 2018 yılında Albacete

30 Haziran 2019 yılında Fortuna Sittard

2 Eylül 2019 yılında CD Mirandés

4 Ağu 2020 yılında Levante

12 Ağu 2022 yılında Real Valladolid

Mickael Malsa kimdir

Mickael Malsa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mickael Malsa şuan Real Valladolid CF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Mickael Malsa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Martinik takımında 6 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Mickael Malsa nereli

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