Microsoft'un yöneticisi Maxime Rastello'dan skandal İzmir depremi paylaşımı!

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar 83 kişi hayatını kaybetti. 962 vatandaşın yaralandığı depremin ardından maden işçilerinden AFAD ekiplerine, bölgedeki yerel halktan Anadolu'nun dört bir köşesinden gelen gönüllülerin çalışmalarına kadar mücadele devam ederken göçük altında kalan vatandaşlar için herkes canla başla mücadele ediyor.

Depremin ardından birçok dünya ülkesi tarafından yardım teklifleri ve geçmiş olsun dilekleri yağarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kişisel Twitter hesabından yapılan açıklamalar kapsamında, 109 ülke, İzmir'deki depreme ilişkin 'acıların paylaşıldığına' dair Türk yetkililer ile iletişim kurdu.

SKANDAL 'HAK ETTİNİZ' PAYLAŞIMI

Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelerden de hissedilen deprem hakkında dünya, konuyu manşetlerine taşırken Microsoft yöneticisi Maxime Rastello ise İzmir depremi üzerinden skandal bir paylaşıma imza attı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Microsoft’un İsviçre’den sorumlu üst düzey yönetici Maxime Rastello İzmir depremi sonrasında Türkiye’yi hedef göstererek ‘Hak ettiniz’ dedi.

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Instagram hesabında deprem sonrasında çekilen enkaz fotoğrafını paylaşarak, "KARMA IS A BITCH" ifadesini kullanan Rastello’ya başta Twitter olmak üzere Reddit’ten, Facebook’a tüm platformlarda tepki yağıyor. Microsoft Türkiye’nin resmi açıklama yapması gerektiğine dair yorumların sayısı ise hızla artıyor.