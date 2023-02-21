Milan Lexa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Lexa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Lexa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milan Lexa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milan Lexa 21 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milan Lexa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARTIN RIHA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Slovan Liberec U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Slovan Liberec U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Milan Lexa'nin FC Slovan Liberec U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milan Lexa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milan Lexa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Liberec U19
Milan Lexa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milan Lexa şuan FC Slovan Liberec U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Ostrov (2011 - 2016)
FC Slavia Karlovy Vary (2016 - 2019)
FK Baník Sokolov (2019 - 2020)
FC Slovan Liberec (2020 - )
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