Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu 'aday Kılıçdaroğlu' dedi, sosyal medya yıkıldı!

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve HDP'den oluşan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, aylardır siyaset gündemini meşgul eden konuların başında yer alıyor. İttifaqkın ortak bir çatı adayı çıkaracağı görüşünü değerlendiren uzman siyasetçiler, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında kararsız kalırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aday olmak istediğini açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun konuşmasında yer verdiği ifadeler herkesi şaşkına çevirdi. Kuşoğlu konuşmasında, "Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sayılarını iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

AKŞENER DE İSTEKLİ KILIÇDAROĞLU DA

2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair tartışmalar gündemdeki yerini korurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 'Cumhurbaşkanı adayı olmayı çok isterim' ifadesinin ardından benzer bir açıklama da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, 'Ortak bir karar alınması durumunda Cumhurbaşkanı adayı olurum' diyerek adaylık konusuna sıcak baktığını ifade etmişti. Tüm bu söylemlerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kuşoğlu, Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. İYİ Parti ve HDP'nin bu çıkışı nasıl değerlendireceği merak ediliyor.

Son Dakika| Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı: Helalleşelim kesinlikle

MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI TARTIŞMALARI

Cumhur İttifakı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağını ilk günden açıklarken, Millet İttifakı'nda Erdoğan'a rakip olacak aday konusunda tartışmalar sürüyor. İttifak ortak aday üzerinde dururken, her partinin kendi adayını çıkarması gerektiği görüşünü savunanlar da var.

Akşener'den Kılıçdaroğlu yorumu "Aday olmayı düşünebilir, bir sakınca yok"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin aday olmak istediğini bir canlı yayında açıkça ifade etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yine bir canlı yayında benzer şekilde, ortak karar alınması durumunda aday olmak istediğini aktarmıştı.

ADAY KILIÇDAROĞLU MU?

HDP'nin de destekleyeceği bir aday çıkarmak isteyen Millet İttifakı'nda kimin aday olacağına dair tartışmalar giderek alevleniyor. Bu konuda son açıklama CHP kanalından geldi. Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu Ankara'nın Çankaya İlçesinde parti binası açılışında vatandaşlara seslendi. Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını duyurdu.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi yazdı: Meral Akşener, HDP'yi ittifakın dışında tutmak istiyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara'da Çankaya İlçe Başkanlığı binasının açılışında, "Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sayılarını iletiyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'de en yetkili makamlardan birinden gelen 'Cumhurbaşkanı adaylığı' çıkışı sonrası gözler ittifakın diğer ortaklarına çevrilirken HDP ve İYİ Parti'nin bu çıkışa ne yanıt vereceği merak ediliyor.

SOSYAL MEDYADA KARARA TEPKİ YAĞDI

Bu açıklamaların ardından Millet İttifakı'nın destekçileri, sosyal medyada karara tepki gösterdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun adaylık iddialarına gelen tepkiler:

"Baykal İhraç edilmeli,

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı gündeme dahi gelecek konu değil…"

"CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu olursa kimse bu iktidar 2023'de gidiyor hayali kurmasın.

Net..!!"

"Mansur Yavaş varken kendisi dahil başka birini aday gösterirse bilin ki Kılıçdaroğlu AK Parti'nin destekçisidir."

"İnanın cidden hiç fark etmez ama yani şimdi güçlü dinamik taze aday (kan) Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu dururken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yormaya hiç gerek yok bizlerce..."

"CHP , genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun dediği gibi cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu gösteriyorsa şimdiden Erdoğan'ı tebrik eder yeni dönemde başarılar dilerim.

CHP muhalefette devam demiş olur.

Kılıçdaroğlu'nu seviyorum. ADAY OLARAK GÖRMEK İSTEMİYORUM."

"Kılıçdaroğlu'nun adaylığı azim değil de olsa olsa heves olur. CHP 18 yıl sonra ilk defa iktidara gelme hazırlıkları yapıyor. Kılıçdaroğlu'nu aday gösterip bir çuval inciri berbat etmezler."

"1- Kılıçdaroğlu 'adayım' demedi ve aday olmaz.

2- Aday olmaya diğer bütün ismi geçenler kadar hakkı var.

3- Muhalefet kazanınca iyileştirilmiş parlementer demokrasiye geçileceğinden, en fazla 2 yıl içinde tekrar seçim yapılacaktır. Olasılıkları buna göre değerlendirmek gerekir."

"Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu !

Tamam gülmeyin, sadece söylerken nasıl duruyor diye denedik."

"Bizim yapamadığımızı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Chp'de Kemalist bırakmadı"