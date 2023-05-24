Millet İttifakı'nın HDP destekli adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'iki yüzlü' tutumuna ülkücü camiadan tepki yağıyor

Birinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde HDP ile kol kola gezen, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ikinci tur seçimleri öncesi adeta bir bozkurta dönüşmesine, ülkücü camiadan tepki yağıyor.

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Millet İttifakı'nın HDP destekli adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'iki yüzlü' tutumuna ülkücü camiadan tepki yağıyor

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.turu öncesinde liderlerin söylemleri siyasetin önemli tartışma konularından bir tanesi haline geldi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi daha milliyetçi söylemlerde bulunması, Cumhur İttifakı tarafından eleştiriliyor. İlk seçim öncesi HDP ile kol kola gezen Kılıçdaroğlu'nun, sahte milliyetçi tutumuna ise İzmir Ülkü Ocakları'ndan tepki geldi.

BAZILARI İKİ YÜZLÜDÜR

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Kılıçdaroğlu'nun resminin konulduğu bir pankartta birinci tur ve ikinci tur ayrımı yapıldı. Birinci turda Kılıçdaroğlu'nun zafer işareti yapan fotoğrafı konulmuşken, ikinci tur için bozkurt sembolü yapan ve sarkık bıyıklı bir fotoğrafı konuldu. Pankartın üzerinde yazan 'bazıları iki yüzlüdür' sözü dikkat çekti. Bu görsel sosyal medya'da büyük yankı uyandırdı.

MELİH GÖKÇEK'TEN TEPKİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkücü tutumunu samimi ve inandırıcı bulmayan Melih Gökçek'te pankartın fotoğrafını twit attı ve "ülkücüler senin için afiş asmış, hadi bi cevap versene" ifadelerini kullandı.

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