Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelecek son dakika açıklamalarındaydı. Bir televizyon programına konuk olan Bakan Selçuk yüz yüze eğitim, aşılama, 4 Ocak'tan okulların açılması, yarıyıl tatili ve tablet dağıtımı hakkında sorulan tüm soruları yanıtladı.

Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile temas halindeyiz. Öğrencilerimizi de bu dönemde izliyoruz. Kısaca ilgili kurumlarla değerlendirmeleri yapıyoruz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında bu konu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor. Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak.

4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açıklaması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin.

Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında var...

BİLİM KURULU'NUN ÖNERDİĞİ BARAJ VAR MI?

Bu konu sadece sayılarla ilgili değil, çok fazla parametre var. Hepsini birlikte düşündüğümüzde bu karar süreci ortaya çıkıyor. Eğer okullardaki öğrencilerimizin izlenmesine bakılarak karar verilseydi belki de okullar hiç kapanmayacaktı.

Bizim gözlemlerimiz de o yönde. Dramatik bir etkisi yok okulun. Çevredeki etkilerle ortaya çıkan bir durum sözkonusu.

4 OCAK TAHMİNİ

Genel tabiatım iyimserlik. Hayata umutla bakmak. Okulların bir an önce açılmasını isteyen bir bakış açım var. Velilerin içinde bulunduğu durumun farkındayız. 4 Ocak bu tablo içerisinde iyimser bir tahmin. Eğilimlere de bakıyoruz. Bir ayın içinde ne olabilir, olasılıklara bakıyoruz. Büyük bir olasılıkla yine bazı kısmi önlemler hayata geçecek. 4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi, ya da kısmen hangileri açılabilir. Özellikle küçük yaştaki çocuklara yönelik olan çok çok düşük risk, alerjik ve astımla ilgili sıkıntısı olan çocuklarla ilgili konu var. Bunları yeniden değerlendireceğiz.

Biz muhtemel senaryolar nedir, ne olabilir bununla ilgili tahminleri alıyoruz. Bu tahminlerle okul açma senaryolarımızı ilişkilendiriyoruz. Bugün için 4 Ocak'ta hepsi açılsın denirse hapsini açarız, hazırız. Kısmi denirse hangi yaş grubunda hangi sınıfları açacağımızla ilgili önlemlerimizi aldık.

YARI YIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?

Yarı yıl tatilini öne almak senaryolar arasında var.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Kalanlar için tek bir sınav yapacağız. Yüzyüze olanda az da olsa bir eksiğimiz var. Bu eksiğimizi tamamlamak için neler yapabilirse baktığımızda salgının seyrine baktığımızda gruplara ayrılarak sınavlar yapılabilir, iş takviminde değişiklik yapılabilir. Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz.

KARNE VERİLECEK TARİH DEĞİŞİR Mİ?

Ola ki değişmez ama biz hazır olalım. Şu andaki gidişimiz değişmeyecek gibi hareket ediyoruz. 22 Ocak'ta karneyi basılı olarak çocuklara vermek istiyoruz.

AŞILAMA

Elbette değerlendirmeler yapıyoruz, Sayın Bakan'la da Bilim Kurulu ile de istişaremiz oldu. Bir ön mutabakat var. Bu süreç nasıl işleyecek bunun çalışılması gerekiyor ki şu anda çalışılıyor. Kabine toplantısında yapılan çalışmalarla da bu durum netliğe kavuşur. Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor

TABLET DAĞITIMI

Aslında 150 bine yakın tablet dağıtımı oldu. Bu tabletler dağıtıldı. Aralık'ın 14-21-28'inde tekrar bir süreç başlıyor. 300 bin civarında tekrar verilecek. Ocak ortasına kadar 500 bin bitmiş olacak. Tüm dünya ülkeleri tablet istiyor, tedarikçiler tarih vermekte zorlanıyor. Biz 4 ayrı tedarikçi ile anlaştık.

EBA'YA ERİŞİM SIKINTISI YAŞANIR MI?

Mart ayından bu yana sadece bir kez sıkıntı yaşandı. Bu olabilir, bundan sonra da olabilir.