Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitime ilişkin milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Çok Programlı Anadolu liseleri, Güzel Sanatlar liseleri ve Spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine 1 Mart'ta tüm sınıf seviyelerinde başlanacağı bilgisi verildi.

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bahar döneminde okullar açılacak mı sorusuna, "Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak.

Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz." yanıtını vermişti.

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