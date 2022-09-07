Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Açıklamaya göre 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

TERÖRE GEÇİT YOK

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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