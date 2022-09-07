Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.
TERÖRE GEÇİT YOK
Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 7, 2022
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/Y0Udvn7wVu