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  3. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Kritik toplantının tarihi belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Kritik toplantının tarihi belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Kritik toplantının tarihi belli oldu

NATO'nun Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerine yönelik mekanizmayı kurduğunu açıklamasının ardından konuya ilişkin bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan görüşmeler sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldı. Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim 2020’de NATO Karargahı'nda yapılması planlanmaktadır."

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