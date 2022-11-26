Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Şehitlerimiz için mücadeleye devam! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 7 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Şehitlerimiz için mücadeleye devam! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın şehit olduğunu, bir askerin ise yaralandığını açıkladı. Acı haberler sonrası, Mehmetçik silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Şehitlerimiz için mücadeleye devam! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

"ŞEHİTLERİMİZ, MİLLETİMİZ İÇİN YORULMADAN MÜCADELEYE DEVAM"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Şehitlerimiz için mücadeleye devam! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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