Milli Takımın aday kadrosu açıklandı!

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalan Milli Takımımız, sahalara geri dönüyor. UEFA Uluslar Lig'inde Macaristan ve Sırbistan ile oynayacağımız maçların aday kadroları belli oldu. Kadroda dikkat çeken isimlerin olduğu görülüyor.

Aday kadrodaki futbolcuların birçoğunun Avrupa takımlarında oynuyor olması dikkat çekici detaylardan birisi.

İşte Milli Takımın aday kadrosu:

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç

Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman

Milli takımın Uluslar Lig'inde oynacağı maçların tarihleri ise şöyle:

Türkiye-Macaristan ULUSLAR LİGİ

3 Eylül 21:45



Sırbistan-Türkiye ULUSLAR LİGİ

6 Eylül - 21:45