Pakistan’da hükümet düştü! Başbakan İmran Han görevden alındıMilyonları ilgilendiren haber geldi! Ev alacaklar çok üzülecek!6 muhalefet lideri anlaştı! Tek ortak bir adayda karar kıldı! Millet İttifakı'nın aday çıkaracağı tarih belirlendi!Ece Erken’in ölen eşinin saatini sattığı iddiası Seren Serengil’i çileden çıkarttı: “Benim ağzımı açtırmasınlar”İnfial yaratan cinayet hakkında yıllar sonra konuştu! Süreyya Karabulut "Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın" dedi! "Parası bitti galiba"Sırbistan’dan Türk SİHA’larına övgü dolu sözler: “Türk üreticileri övmek zorundayım”Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menüyle sevenlerinizin midesini şenlendirip, düşmanlarınızı çatlatacaksınız! İşte Ramazan 9. gün iftar menüsüTrafikte anne ve bebeğine saldırı! Küfürler savuran şehir magandası hızını alamayıp arabanın dikiz aynasını kırdı! Bebek hıçkırıklar içinde ağladı!AFAD duyurdu! Art arda depremler! Van ve Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!Meteoroloji uyardı: O illerde şiddetli sağanak etkili olacak! İşte 10 Nisan 2022 Pazar hava durumu
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Milyonları ilgilendiren haber geldi! Ev alacaklar çok üzülecek!

Milyonları ilgilendiren haber geldi! Ev alacaklar çok üzülecek!

Ev almak isteyenlere kötü haber geldi. TSKB Gayrimenkul Değerleme’lerine göre, ev fiyatlarındaki yükseliş arttı.

Milyonları ilgilendiren haber geldi! Ev alacaklar çok üzülecek!

Milyonlarca kişi ev almak için bekliyor. Son dönemlerde artan fiyatlar doğrultusunda, ev almak gün geçtikçe haya oluyor. İnşaat sektörü temsilcileri, artan maliyetler nedeniyle fiyatların yükseldiğini söylüyor.

Milyonları ilgilendiren haber geldi! Ev alacaklar çok üzülecek!

EV FİYATLARI ARAŞTIRILDI

Son zamanlarda araştırılan konut fiyatlarına göre,  İstanbul’da yeni binadaki bir evde metrekare fiyatı 8 bin liradan başlıyor, 200 bin lirayı aşabiliyor. Ankara’da 3 bin ile 40 bin TL, İzmir’de ise 5 bin TL ile 65 bin TL arasında değişiyor.

Milyonları ilgilendiren haber geldi! Ev alacaklar çok üzülecek!

İSTANBUL VE ANKARA’DA EV FİYATLARI NASIL?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ‘Gayimenkul Değerleme Şirketleri’ listesine alınan TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından özel bir araştırma yapıldı. İstanbul’da yeni inşa edilen bir binada metrekare satış fiyatı 8 bin liradan başlıyor, 60-70 bin liraya çıkıyor. Araştırmaya göre sitedeki projelerde en düşük metrekare fiyatı artık 20 bin lira. Ankara’da en düşük metrekare fiyatı 3 bin, en yüksek 40 bin lira. İzmir’de ise 5 bin liradan başlıyor, 65 bin liraya çıkıyor.

{TITLE_STRIP}Kiralık daire fiyatlarındaki artış durmak bilmiyor! Vatandaş ev bütçesine uygun ev bulamıyor!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT