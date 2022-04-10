Milyonları ilgilendiren haber geldi! Ev alacaklar çok üzülecek!

Milyonlarca kişi ev almak için bekliyor. Son dönemlerde artan fiyatlar doğrultusunda, ev almak gün geçtikçe haya oluyor. İnşaat sektörü temsilcileri, artan maliyetler nedeniyle fiyatların yükseldiğini söylüyor.

EV FİYATLARI ARAŞTIRILDI

Son zamanlarda araştırılan konut fiyatlarına göre, İstanbul’da yeni binadaki bir evde metrekare fiyatı 8 bin liradan başlıyor, 200 bin lirayı aşabiliyor. Ankara’da 3 bin ile 40 bin TL, İzmir’de ise 5 bin TL ile 65 bin TL arasında değişiyor.

İSTANBUL VE ANKARA’DA EV FİYATLARI NASIL?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ‘Gayimenkul Değerleme Şirketleri’ listesine alınan TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından özel bir araştırma yapıldı. İstanbul’da yeni inşa edilen bir binada metrekare satış fiyatı 8 bin liradan başlıyor, 60-70 bin liraya çıkıyor. Araştırmaya göre sitedeki projelerde en düşük metrekare fiyatı artık 20 bin lira. Ankara’da en düşük metrekare fiyatı 3 bin, en yüksek 40 bin lira. İzmir’de ise 5 bin liradan başlıyor, 65 bin liraya çıkıyor.

Kiralık daire fiyatlarındaki artış durmak bilmiyor! Vatandaş ev bütçesine uygun ev bulamıyor!