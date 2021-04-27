Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3112.10

Meslek Adı : Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) mesleği için “9333.12” kod olarak kullanılır iken Nükleer Tıp Teknikleri Sağlık Teknikeri mesleği için “3211.30” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mimarlık ve Şehir Planlama Teknikeri Meslek Kodu “3112.10” olarak belirlenmiştir.

