Mineci Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7313.27

Meslek Adı : Mineci

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Yarı mamul olarak hazırlanan takı zeminlerinin mine veya değişik boyalarla renklendirilmesi ve süslenmesi işlemini yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mineci; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Çevre koruma önlemleri almak,

c) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

d) Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmak,

e) Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunmak,

f) Alaşım metali ve kimyasalları belirlemek,

g) Takı parçasına eğe ile şekil vermek,

h) Mine ile takıların yüzeyine renkli süslemeler yapmak,

i) Sipariş formu hazırlamak,

j) Ürünü teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mineci Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı) mesleği için “7115.31” kod olarak kullanılır iken Oral Diagnoz Ve Radyoloji Öğretim Üyesi mesleği için “2311.52” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mineci Meslek Kodu “7313.27” olarak belirlenmiştir.

